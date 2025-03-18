В Башкирии закрыли все ледовые переправы

В Башкирии из-за теплой погоды закрылись все ледовые переправы. Об этом сообщает МЧС республики.
— В связи с наступлением устойчивых положительных температур и уменьшением толщины льда в Башкирии закрыты ледовые переправы, — пояснили в ведомстве.
Последняя переправа через Белую была закрыта сегодня, 18 марта, в Краснокамском районе в селе Староянзиготово.
Водителей просят не выезжать на тонкий лед и не рисковать жизнями. МЧС республики обратилось к жителям региона с просьбой заранее планировать маршрут в западном направлении.
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