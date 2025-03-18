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В Перми полицейский второй раз за неделю предотвратил трагедию

Участковый полиции Альберт Васильев спас молодого человека.

Источник: Комсомольская правда

16 марта участковый полиции из Перми Альберт Васильев предотвратил еще один необдуманный поступок пермяка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Возвращаясь домой после службы, Альберт Васильев заметил молодого человека, стоявшего за ограждением (по закону мы не можем описывать способ самоубийства — Ред.). Полицейский поспешил на помощь мужчине, рядом с которым уже стояли люди. Участковый смог вернуть мужчину на безопасную сторону, предотвратив трагедию.

Это уже второй случай за неделю, когда Васильев спасает человеческую жизнь. 12 марта он оказал помощь девушке, которая находилась в похожей опасной ситуации.

Альберт Васильев продемонстрировал не только высокий профессионализм, но и человечность, что особенно важно в таких стрессовых моментах.