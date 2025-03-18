В Перми полицейский второй раз за неделю предотвратил трагедию

Возвращаясь домой после службы, Альберт Васильев заметил молодого человека, стоявшего за ограждением (по закону мы не можем описывать способ самоубийства — Ред.). Полицейский поспешил на помощь мужчине, рядом с которым уже стояли люди. Участковый смог вернуть мужчину на безопасную сторону, предотвратив трагедию.