С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг

Работы будут проводиться с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта, чтобы минимизировать неудобства для пользователей.
В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»);
- Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;
- Сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ»;
- Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
АО «НИТ» рекомендует всем пользователям заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их потребуется предоставить в период проведения технических работ.
Компания приносит извинения за возможные неудобства и благодарит за понимание.