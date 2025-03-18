Омский «Авангард» сыграет с «Динамо» в Москве 18 марта

Во вторник, 18 марта, омский «Авангард» сыграет с московским «Динамо» на льду «ВТБ Арены» в Москве.
Трансляция матча «Авангард» — «Динамо» начнется в 22:15 по омскому времени на «12 канале» и «Матч ТВ». Начало игры — в 22:30.
На данный момент «Авангард» находится на шестой строчке в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 82 очками, уступая «Ак Барсу». Московское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции с 87 очками.
Ранее «КП Омск» сообщала, что «Авангард» проиграл в Омске челябинскому «Трактору», прервав победную серию из 12 игр.