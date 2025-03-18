Акимат Астаны отказался от проведения мероприятий на 20 млрд тенге

Айжан Тугельбаева отметила, что в соответствии с положительным ростом экономики предлагается пересмотреть план по поступлениям доходов в местный бюджет на текущий год в сторону увеличения на 42,2 млрд тенге — до 966,3 млрд тенге. В том числе налоговые поступления увеличатся на 32 млрд тенге, а неналоговые — на 10,2 млрд тенге.