Акимат Астаны отказался от проведения мероприятий на 20 млрд тенге

Айжан Тугельбаева отметила, что в соответствии с положительным ростом экономики предлагается пересмотреть план по поступлениям доходов в местный бюджет на текущий год в сторону увеличения на 42,2 млрд тенге — до 966,3 млрд тенге. В том числе налоговые поступления увеличатся на 32 млрд тенге, а неналоговые — на 10,2 млрд тенге.
Предлагается перераспределить свободные остатки по итогам исполнения бюджета 2024 года в размере 87,1 млрд тенге. В рамках проводимой политики по оптимизации были пересмотрены расходы и сокращены отдельные мероприятия, утвержденные в бюджете, на сумму 20 млрд тенге. Эти средства планируется дополнительно направить на решение неотложных задач городского развития.
В первую очередь, указала спикер, рассматриваются вопросы финансирования социальной сферы. На эти цели планируется дополнительно выделить 27,2 млрд тенге. В том числе дополнительное подушевое финансирование дошкольного и среднего образования, гранты акима в высших учебных заведениях, текущий ремонт 6 колледжей, оснащение и текущий ремонт девяти детских дошкольных учреждений, а также капитальный ремонт шести школ и пяти детских садов.
Еще 2,5 млрд тенге дополнительно предусмотрено на социальные услуги для престарелых и лиц с инвалидностью, а также на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений здравоохранения.
Кроме того, предусмотрено 6 млрд тенге на подушевое финансирование госзаказа в сфере спорта, подготовку и участие сборных команд в республиканских и международных соревнованиях.
В целом, по словам Айжан Тугельбаевой, представленный проект уточненного бюджета направлен на решение ключевых социальных и инфраструктурных задач города.
6 февраля 2025 года спикер Сената Маулен Ашимбаев посоветовал правительству задуматься о рационализации расходов из бюджета. Он тогда заявил, что сейчас многие смотрят на происходящее в США, на действия новой администрации президента.