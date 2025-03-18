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В Башкирии взорвали лед на реке Юрюзань

Взрывные работы на затороопасных участках рек в Башкирии продолжаются.

Источник: Кирилл Первов, телеграм

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, сегодня с утра на реке Юрюзань в районе деревни Чулпан Салаватского района проводятся взрывные работы, направленные на предотвращение образования заторов льда.

Военным специалистам помогают спасатели госкомитета. После завершения работ на этом участке реки Юрюзань взрывники и спасатели продолжат взрывать лед на северо-востоке республики, на территории Салаватского, Мечетлинского и Дуванского районов.

Кирилл Первов подчеркнул, что с помощью взрывов осуществляется разрушение льда, это позволяет избежать образования заторов и уменьшить риски подтопления территорий вблизи реки.