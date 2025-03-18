В Башкирии взорвали лед на реке Юрюзань

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, сегодня с утра на реке Юрюзань в районе деревни Чулпан Салаватского района проводятся взрывные работы, направленные на предотвращение образования заторов льда.
Военным специалистам помогают спасатели госкомитета. После завершения работ на этом участке реки Юрюзань взрывники и спасатели продолжат взрывать лед на северо-востоке республики, на территории Салаватского, Мечетлинского и Дуванского районов.
Кирилл Первов подчеркнул, что с помощью взрывов осуществляется разрушение льда, это позволяет избежать образования заторов и уменьшить риски подтопления территорий вблизи реки.