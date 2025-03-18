Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе

«Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится “бороться”. Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах. Можно сказать, что все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида», — добавил Брагин.