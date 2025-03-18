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Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились и играют вместе

Малайские медвежата Лучик и Звездочка в Московском зоопарке теперь играют вместе.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и теперь проводят время вместе, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

«Малайские медвежата Лучик и Звёздочка познакомились и проводят время вместе», — говорится в сообщении.

Начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что соединение медвежат проводилось очень аккуратно.

«Первые разы мы приносили Лучика в комнату к Звёздочке на руках и знакомили их на расстоянии. Потом мы давали им контактировать друг с другом напрямую по 15−20 минут. Когда мы поняли, что у медвежат складывается хорошее общение, то стали увеличивать время до нескольких часов», — рассказал Брагин.

Специалист отметил, что поначалу медвежата отнеслись друг к другу с недоверием, но, познакомившись поближе, начали активно играть вместе. После совместного досуга медвежата обычно устают и крепко спят.

«Они любят гоняться друг за другом, разрывать картонки, играть в игрушки, но больше всего им нравится “бороться”. Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах. Можно сказать, что все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида», — добавил Брагин.