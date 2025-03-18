Список редких и популярных детских имен обновили в Ростовской области

Самые редкие и популярные имена, которыми называли новорожденных малышей в Ростовской области с начала 2025 года, опубликовали на портале реестра ЗАГС.
Наименее распространенными среди девочек оказались имена Жасмин, Инесса, Сумея, Айшенур, Алена. Среди мальчиков редкими стали имена Мухаммад Али, Вахид, Арамаис, Халит, Амирхон.
Напротив, чаще всего для девочек выбирали имена София (129 девочек), Мария (111), Анна (111), Варвара (98), Ева (97), для мальчиков — Михаил (157 мальчиков), Александр (131), Артем (131), Иван (110), Дмитрий (103).
Добавим, по данным Росстата, в январе 2025 года на Дону родились 2884 малыша, и это оказалось на 141 ребенка больше, чем годом ранее. За февраль и март статистику рождаемости пока не публиковали.