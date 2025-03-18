Володин поздравил жителей Крыма с Днем воссоединения с Россией

Восемнадцатого марта в республике Крым празднуется День воссоединения с Россией. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом «О праздниках и памятных датах города Севастополя», принятым 6 марта 2015 года Законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.