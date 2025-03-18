Украинский пленный рассказал, как его обучали поведению в плену

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Холодий рассказал, что психолог обучал военных поведению в плену, в частности — говорить всю правду и не впадать в панику, сообщили Минобороны РФ.
«Еще когда я был в Гончаровске, был один психолог, он проводил два или три раза один и тот же урок: если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится. Ведите себя спокойно, не впадайте в панику», — сказал он.
Холодий добавил, что после того, как его мобилизовал ТЦК, обучали его, в основном, медицине, показывали, как ходить «двойками» и «тройками».