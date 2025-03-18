«Внучка не понимала, что делать». Минздрав Беларуси сказал про спасение пожилой женщины с инсультом после обращения в чат-бот

Минздрав сказал о спасении пожилой белоруски с инсультом, благодаря чат-боту. Подробности в эфире телеканала СТВ сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
Представитель ведомства отметила, что чат-бот был открыт в марте 2024 года. По словам Бородун, всего за год пришло 36 тысяч обращений, а за три месяца 2025 года — 12 тысяч.
— Конечно, часть из них просто проверочные: «У меня болит голова, что делать?» Основная часть вопросов связана просто с тем, что людям интересна эта форма, скажем так, — пояснила пресс-секретарь Минздрава.
Вместе с тем она добавила, что есть 30−40% обращений, когда ведомство контактирует с главными врачами поликлиник или больниц, с заведующими отделениями, так как речь идет про вопросы, требующие реального вмешательства, реальной секундной, минутной какой-то реакции.
— Так, недавно мы помогали, было плохо бабушке дома. Молодая девочка, видимо, внучка, не понимала, что с ней делать, а потом оказалось, что это инсульт, — рассказала Юлия Бородун.
Официальный представитель Министерства здравоохранения уточнила, что сотрудник, который дежурил ночью, отправил срочное сообщение: к пожилой женщине приехали специалисты и забрали ее в больницу. Она уточнила, что белоруску спасли.
— То есть вот эти сообщения очень нужны. И хорошо, что девочка знала, куда написать.
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