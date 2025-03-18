ГД отметила неисполнение поручений Путина по вопросу о бездомных животных

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными, сказано в проекте обращения ГД, документ доступен в думской электронной базе.
«Государственная Дума Федерального Собрания РФ отмечает неисполнение правительством РФ поручений президента РФ по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев», — сказано в документе.
Госдума на пленарном заседании 18 марта рассмотрит постановление об обращении в правительство РФ по ситуации с бродячими собаками, сообщил ранее первый вице-спикер палаты Александр Жуков. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Ранее Володин отмечал, что «фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев».