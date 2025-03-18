Геолог назвал нехватку финансирования причиной отсутствия метро в Уфе

В Уфе в будущем может появиться метро. О возможности строительства подземки рассуждал геолог Владимир Никонов. По его словам, на отсутствие метрополитена в столице Башкирии влияют не только технические трудности, но и нехватка финансирования и отсутствие воли руководства. Об этом он сказал в интервью изданию UfacityNews.ru.