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Геолог назвал нехватку финансирования причиной отсутствия метро в Уфе

Уфимский геолог оценил возможность появления метро в столице Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в будущем может появиться метро. О возможности строительства подземки рассуждал геолог Владимир Никонов. По его словам, на отсутствие метрополитена в столице Башкирии влияют не только технические трудности, но и нехватка финансирования и отсутствие воли руководства. Об этом он сказал в интервью изданию UfacityNews.ru.

Ученый подчеркивает, что характерные для Уфы карстовые провалы не являются препятствием для строительства подземного транспорта. В защиту своих слов геолог привел в пример Санкт-Петербург, где удалось построить метро, несмотря на сложные гидрогеологические условия.

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