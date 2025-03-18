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Валовый региональный продукт в Омской области превысил 1 трлн рублей

Наибольшие темпы роста продемонстрировало промышленное производство.

Источник: Комсомольская правда

Валовый региональный продукт (ВРП) в Омской области вырос на 2,9% и впервые превысил 1 триллион рублей. Этот показатель демонстрирует рост экономической активности и благосостояния региона, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В 2023 году на каждого жителя Омской области было произведено продукции и оказано услуг на 579 тысяч рублей.

Достигнуть объема ВРП в 1 триллион рублей удалось за счет роста промышленного производства и увеличение спроса на товары и услуги. При этом наибольшие темпы роста показывает промышленный комплекс.

«Эти результаты подтверждают эффективность мер, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование экономического роста», — отметил Виталий Хоценко.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в особой экономической зоне «Авангард» заработал первый завод. Предприятие «Омскэлектротех» будет выпускать крепежные изделия и соединительные детали для химической, нефтегазовой и энергетической отраслей.