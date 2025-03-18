В Челябинской области начались эвакуации и затопление дорог

В Челябинскую область пришла весна. Резкое потепление не только обрадовало жителей региона приближением лета, но и привело к обильному таянию снега — произошёл подъем уровня воды в нескольких районах Южного Урала. Ситуацию усугубили обильные осадки в виде дождей со снегом и ливней. Местные жители уже бьют тревогу: вода пришла в города, сёла, садовые товарищества и топит даже участки федеральных дорог.
Подробности о паводковой ситуации в Челябинской области — в материале chel.aif.ru.
Эвакуация началась
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 17 марта официально сообщило о том, что на дорогах регионального значения в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах наблюдаются переливы паводковых вод через проезжую часть.
В ночь на 18 марта в Нагайбакском районе в реке Губейка поднялась вода и подтопила 36 жилых участков в частом секторе посёлка Остроленский по улице Набережной. Местные жители от эвакуации отказались. Утром в посёлок приехала рабочая группа Главного управления МЧС России по Челябинской области.
Для обследования русла реки привлечена беспилотная авиация чрезвычайного ведомства. Специалисты проводят инженерные мероприятия и укрепляют берега реки. Сейчас уровень воды упал на один метр, остаются подтопленными девять участков.
Также спасатели сегодня активно работают и в Ашинской районе. Там из-за затора льда на реке Сим в Аше и прошедших дождей поднялся уровень воды — подтоплен 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Людей оповещают, некоторых эвакуируют из опасной зоны в ПВР на улице Советской.
Южноуральцы предупреждают автомобилистов, что дорога через Ашу на Миньяр также затоплена: легковые автомобили на половину скрыты под водой, улицы стали «реками» с плавающими кусками льда и снега. На месте уже работают патрульные группы и наряды ДПС для обеспечения безопасности и недопущения мародёрства.
Жители Магнитогорска в социальных сетях также сообщают о затоплениях садовых товариществ «Метизник 1», «Машиностроитель». Также опубликованы сообщения с просьбой о помощи жителей Сосновского района, где затоплено село Архангельское: местная жительница Светлана Ш. снимает видео потопа из окна и сообщает, что не может выйти из дома во двор.
Под Челябинском в Сосновском районе закрыт проезд и проход по мосту на Ужовку от Рощино до окончания паводка. Переход через мост может представлять опасность. Об этом сообщила пресс-служба Рощинского сельского поселения.
Эх, дороги
17 марта жители Троицкого района рассказали о затоплении паводковыми водами дороги от села Нижняя Санарка до Скалистого. На место выехали спасатели для установления обстоятельств и ликвидации последствий происшествия.
На публикацию отреагировала и администрация района: «Данный участок дороги является региональным, и, к сожалению, не входит в нашу компетенцию по содержанию и ремонту…».
Также в сообществе «Наш регион Троицк» появилась информация, что в районе введен режим повышенной готовности, школьников уже перевели на дистанционное обучение.
В ночь на 18 марта в Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 Москва-Челябинск размыло дорогу. Часть дорожного полотна разрушилось на 1554 км рядом с Ашой. Госавтоинспекция организовала реверсивное движение. Дорожникам удалось оперативно справится с разрушением полотна, утром в 10 часов движение полностью восстановили.
Также сегодня из-за паводковой обстановки приостановлено движение на российско-казахстанской границе в Челябинской области.
«В связи с паводковой обстановкой на реке Берсуат с 17 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через сопредельный автомобильный пункт пропуска Желкуар (на российской стороне — Мариинский). По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский, находящийся на российской стороне в Челябинской области, временно приостановлено», — говорится в сообщении ФГКУ Росгранстрой.