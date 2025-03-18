В Челябинской области начались эвакуации и затопление дорог

В Челябинскую область пришла весна. Резкое потепление не только обрадовало жителей региона приближением лета, но и привело к обильному таянию снега — произошёл подъем уровня воды в нескольких районах Южного Урала. Ситуацию усугубили обильные осадки в виде дождей со снегом и ливней. Местные жители уже бьют тревогу: вода пришла в города, сёла, садовые товарищества и топит даже участки федеральных дорог.