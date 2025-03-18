16 безнадзорных животных отловили в Таганроге за два дня

Напомним, после отлова животные проходят обязательные процедуры, в том числе, стерилизацию и чипирование. Затем их снова выпускают в естественную среду обитания. При этом, если собаки изначально находились вблизи школ, детсадов или поликлиник, их отпускают на расстоянии не менее двух кварталов от этих объектов.