16 безнадзорных животных отловили в Таганроге за два дня

В Таганроге за два дня, 13 и 14 марта, отловили 16 бродячих животных. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Кошек и собак забрали с улиц Инструментальной, Чехова, Сергея Шило, Пархоменко. Также сотрудники специальной подрядной организации побывали в переулке Красногвардейском и на Николаевском Шоссе.
Напомним, после отлова животные проходят обязательные процедуры, в том числе, стерилизацию и чипирование. Затем их снова выпускают в естественную среду обитания. При этом, если собаки изначально находились вблизи школ, детсадов или поликлиник, их отпускают на расстоянии не менее двух кварталов от этих объектов.
Власти поясняют, что отлов проводится для регулирования численности животных и безопасности жителей города.