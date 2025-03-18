Казань и Закамье может связать высокоскоростная магистраль. Сейчас идет обсуждение проекта строительства, заявил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
С РЖД решается вопрос о расширении сети пассажирских и грузовых перевозок. Обсуждаются проекты железнодорожного сообщения между аэропортами Казани и Нижнекамска, а также ветки от «Бегишево» до Нижнекамска.
По словам Муллина, при развитии транспортной инфраструктуры территория вокруг нижнекамского аэропорта может превратиться в «логистический городок».
Ранее стало известно, что Нижнекамск получит около 500 миллионов рублей на обновление сетей ЖКХ.