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Казань и Закамье может связать высокоскоростная магистраль

Идет обсуждение проекта.

Источник: Комсомольская правда

Казань и Закамье может связать высокоскоростная магистраль. Сейчас идет обсуждение проекта строительства, заявил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

С РЖД решается вопрос о расширении сети пассажирских и грузовых перевозок. Обсуждаются проекты железнодорожного сообщения между аэропортами Казани и Нижнекамска, а также ветки от «Бегишево» до Нижнекамска.

По словам Муллина, при развитии транспортной инфраструктуры территория вокруг нижнекамского аэропорта может превратиться в «логистический городок».

Ранее стало известно, что Нижнекамск получит около 500 миллионов рублей на обновление сетей ЖКХ.