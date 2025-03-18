Как афганский водный проект повлияет на страны ЦА — ответ эксперта

Какие страны Центральной Азии в большей степени пострадают в результате строительства водоканала Кош-Тепа, почему в погоне за увеличением площади орошаемых земель и получением гарантированного урожая Афганистан нанесет ущерб себе самому, может ли помочь в решении водохозяйственных проблем международная кооперация.