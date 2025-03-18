Нижегородское училище-интернат ждет масштабная реновация

Нижегородское училище-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью готовится к масштабной реновации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Училище было основано в 1943 году для реабилитации солдат, получивших травмы на войне. Их обучали востребованным профессиям, по которым они могли работать в гражданской жизни. Сегодня оно обучает студентов по профессиям делопроизводства, обработки цифровой информации и художника по дереву.
Первый этап преобразований начнется уже в этом году. В планах — ремонт общежития, системы пожарной сигнализации, входной группы, библиотеки, а также переоборудование бывшей водолечебницы под мастерскую предпринимательства. На эти цели в 2025 году выделено более 34 млн рублей. В 2026 году планируется закупить новое оборудование и мебель.
Кроме того, в училище появятся краткосрочные программы профессионального обучения по востребованным специальностям, таким как работник торгового зала, кассир, рабочий зеленого хозяйства, цветовод и швея. Выпускникам обещают помощь в трудоустройстве.
«Главная цель изменений — дать людям с инвалидностью необходимые навыки, которые помогут им успешно трудоустроиться и самостоятельно обеспечивать себя в будущем», — отметил Игорь Седых.
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