Нижегородское училище-интернат ждет масштабная реновация

Первый этап преобразований начнется уже в этом году. В планах — ремонт общежития, системы пожарной сигнализации, входной группы, библиотеки, а также переоборудование бывшей водолечебницы под мастерскую предпринимательства. На эти цели в 2025 году выделено более 34 млн рублей. В 2026 году планируется закупить новое оборудование и мебель.