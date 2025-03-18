В Красноярском крае прошел Единый день ГТО. Как рассказали в региональном правительстве, состязания и спортивные фестивали прошли в 46 муниципальных образованиях и собрали более тысячи активных жителей. Участие приняли представители трудовых коллективов, главы муниципалитетов, депутаты, руководители и преподаватели учебных заведений, предприниматели, общественники, спасатели, представители СМИ, ветераны спорта и не только.
Отметим, что впервые Единый день ГТО провели в 2024 году к 10-летию возрождения комплекса и решили сделать традиционным. Развитие ГТО проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».