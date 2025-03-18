В Красноярском крае прошел Единый день ГТО. Как рассказали в региональном правительстве, состязания и спортивные фестивали прошли в 46 муниципальных образованиях и собрали более тысячи активных жителей. Участие приняли представители трудовых коллективов, главы муниципалитетов, депутаты, руководители и преподаватели учебных заведений, предприниматели, общественники, спасатели, представители СМИ, ветераны спорта и не только.