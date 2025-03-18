В Перми пройдут масштабные учения МЧС с использованием БПЛА

18 и 19 марта по всей России пройдут масштабные учения МЧС, направленные на обеспечение безопасного пропуска паводков и отработку мер по защите жилых домов и социальных объектов в случае возникновения природных пожаров. В Перми мероприятия состоятся рядом с лыжной базой «Пермские медведи» в Мотовилихинском районе на Спортивной улице (Центральная усадьба). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.