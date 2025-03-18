Минсктранс отменяет некоторые рейсы автобусов из-за репетиции парада

Улицы Основателей, Стариновская, Франциска Скорины, внешнее кольцо МКАД, дорога к аэродрому «Липки» будут перекрываться с 4:50 утра примерно на один час. Движение для всех видов транспорта ограничат и вечером по этому же маршруту — ориентировочно с 19:50 до момента перемещения военной техники (также на один час).