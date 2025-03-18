Минсктранс отменяет некоторые рейсы автобусов из-за репетиции парада

Из-за движения военной техники некоторые утренние рейсы отменяются.
Речь идет о следующих автобусных маршрутах:
- № 64 (от ДС «Уручье-2» в 05:52, от «Макаенка» в 06:16);
- № 86 (от «Руссиянова» в 05:19, от «Сухоруких» в 05:37, 05:57);
- № 155 (от ж/д станции «Озерище» в 06:01);
- № 194 (от ст. метро «Уручье» в 05:11, от «Праменистой» в 05:40).
Вместе с тем, «первые» автобусы № 86, отправляющиеся от деревни Копище в 5:20, и автобусы № 155, отправляющиеся от ДС «Уручье-4» в 5:22, будут временно ходить не до конечных станций, а до остановки «Стариновская».
Также изменится маршрут 167-го автобуса, выполняющего рейс с отправлением от диспетчерской станции «Уручье-2» в 5:27. Движение организуется по улице Руссиянова, проспекту Независимости, автодороге Н-9031, улице Тюленина и далее по маршруту.
Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что движение транспорта на некоторых участках дорог будет ограничиваться из-за военной техники, которая будет направляться на аэродром Липки для участия в репетиции парада.
Улицы Основателей, Стариновская, Франциска Скорины, внешнее кольцо МКАД, дорога к аэродрому «Липки» будут перекрываться с 4:50 утра примерно на один час. Движение для всех видов транспорта ограничат и вечером по этому же маршруту — ориентировочно с 19:50 до момента перемещения военной техники (также на один час).