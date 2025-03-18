РСТО: почти все номера в отелях Минска забронированы на майские праздники 2025

Согласно данным, в Минске в гостиницах три и четыре звезды практически не осталось свободных мест на майские праздники. Что касается оставшихся номеров, то цены на них бьют рекорды. К примеру, стандартный номер на двоих в гостинице среднего уровня стоит от 133 долларов за ночь, а пятизвездочной — от 175 долларов в сутки.