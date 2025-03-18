РСТО: почти все номера в отелях Минска забронированы на майские праздники 2025

Республиканский союз туристической индустрии сообщил, что почти все номера в отелях Минска забронированы на майские праздники. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Согласно данным, в Минске в гостиницах три и четыре звезды практически не осталось свободных мест на майские праздники. Что касается оставшихся номеров, то цены на них бьют рекорды. К примеру, стандартный номер на двоих в гостинице среднего уровня стоит от 133 долларов за ночь, а пятизвездочной — от 175 долларов в сутки.
Говорится, что бронирование на период с 1 по 10 мая 2025 года стали поступать с февраля. Вместе с тем в некоторых отелях номера начали бронировать еще в 2024 году. В организации обращают внимание, что снижение цен сейчас ожидать не стоит — они пойдут на спад с середины мая.
В РСТО заметили, что причинами подобного ажиотажа является празднование 80-летия Победы и освобождения Беларуси. Кроме того, в мае 2025 года большие выходные будут и у россиян. Также туристов белорусской столице добавит IV Евразийский экономический форум, проведение которого планирует к концу мая.
Что касается аренды квартир, то стоимость начинается от 90 долларов за сутки. Так, за неделю жилье обойдется примерно в 130 — 300 долларов. Вместе с тем бюджетные варианты можно найти на окраине Минска. Их цена будет от 80 долларов. В центре столицы стоимость аренды квартир стартует от 150 долларов.
Тем временем Белстат сказал, что белорусы тратят в магазинах среднем 26,5 рубля в день.
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