На речном маршруте Волгоград — Культбаза увеличили число рейсов

В связи с ростом пассажиропотока на сезонном речном маршруте Волгоград — Культбаза принято решение увеличить число выполняемых рейсов с 16 до 34 в неделю.
Так, с 19 марта по средам, пятницам и воскресеньям число рейсов возрастет вдвое — с 4 до 8 в день. По субботам речные трамвайчики будут выполнять 10 рейсов, сообщили в администрации Волгограда.
Кроме этого, в связи с увеличением светового дня меняется время отправления теплоходов на более раннее.
Отметим, что в областной столице продолжает работать круглогодичный маршрут Руднева — о. Сарпинский. Теплоход совершает по 10 рейсов в день. Стабильная работа речного транспорта обеспечила беспрерывное сообщение с островной частью Кировского района.
На другие маршруты теплоходы выйдут с наступлением необходимых гидрологических условий. Отметим, что 2024 году услугами речного транспорта воспользовались около 478 тыс. человек.