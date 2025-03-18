Красноярский актер сыграл в новом мистическом детективе «Крестоносцы»

«Атмосфера на площадке была очень располагающая, да и сцены удались практически сразу. Я работал в кадре с Денисом Васильевым, исполнившим в сериале главную роль. Во время съемок, после первого “пристрелочного” дубля, режиссер картины, Александр Колесник, подошел и сказал, что мне особо и обороты-то добавлять не нужно при игре в криминального авторитета. “Ты и так производишь впечатление достаточно страшного человека”, — пояснил он. Я это понял, принял, и все сразу же отсняли. Мы так по душам поговорили в кадре с Денисом, на основании текста и сценария, конечно же, что я даже не могу назвать то, что происходило, работой, настолько все было приятно и легко», — поделился Яков Алленов.