Красноярский актер сыграл в новом мистическом детективе «Крестоносцы»

Красноярский актер Яков Алленов снялся в сериале ТВ-3 «Крестоносцы». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Сериал расскажет про оперативную группу, занимающуюся расследованием таинственных дел. Руководитель группы Константин Крестоносцев, разбираясь в эзотерике и оккультизме, специализируется на раскрытии загадочных преступлений.
Одного из персонажей сыграл красноярский актер Яков Алленов. В сериале он сыграл некоего псковского пахана, который «держит шапку» в криминальном мире и бизнесе.
«Атмосфера на площадке была очень располагающая, да и сцены удались практически сразу. Я работал в кадре с Денисом Васильевым, исполнившим в сериале главную роль. Во время съемок, после первого “пристрелочного” дубля, режиссер картины, Александр Колесник, подошел и сказал, что мне особо и обороты-то добавлять не нужно при игре в криминального авторитета. “Ты и так производишь впечатление достаточно страшного человека”, — пояснил он. Я это понял, принял, и все сразу же отсняли. Мы так по душам поговорили в кадре с Денисом, на основании текста и сценария, конечно же, что я даже не могу назвать то, что происходило, работой, настолько все было приятно и легко», — поделился Яков Алленов.
В сериале будет много мистики — зомби, оборотни, колдуны, маги. Все это будет с вкраплениями иронии и юмора.
Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Премьера состоится 7 апреля в 17:00 на ТВ-3.
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