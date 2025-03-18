Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли единственный способ, как списать долги за ЖКХ

Эксперт ЖКХ Бондарь: признание банкротом поможет списать все долги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стать банкротом — единственный способом полностью избавиться от долгов по коммуналке. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он пояснил, что процесс не из быстрых и может обернуться различными последствиями.

— В этом случае суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, однако сам процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций, — сказал Бондарь.

Эксперт отметил, что полностью избавиться от долгов по ЖКУ можно только в определенных случаях. Например, когда человека не обязывали юридически делать платежи. Кроме того, чтобы получить перерасчет или снижение стоимости за конкретные услуги, можно обращаться за правовой поддержкой.