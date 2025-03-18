Россиянам раскрыли единственный способ, как списать долги за ЖКХ

Эксперт отметил, что полностью избавиться от долгов по ЖКУ можно только в определенных случаях. Например, когда человека не обязывали юридически делать платежи. Кроме того, чтобы получить перерасчет или снижение стоимости за конкретные услуги, можно обращаться за правовой поддержкой.