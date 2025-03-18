Россиянам раскрыли единственный способ, как списать долги за ЖКХ

Стать банкротом — единственный способом полностью избавиться от долгов по коммуналке. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он пояснил, что процесс не из быстрых и может обернуться различными последствиями.
— В этом случае суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, однако сам процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая временное ограничение на совершение новых крупных финансовых операций, — сказал Бондарь.
Эксперт отметил, что полностью избавиться от долгов по ЖКУ можно только в определенных случаях. Например, когда человека не обязывали юридически делать платежи. Кроме того, чтобы получить перерасчет или снижение стоимости за конкретные услуги, можно обращаться за правовой поддержкой.