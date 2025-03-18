Эксперт Данькин: сотрудничество РФ и Индии в Арктике требует расширения научных обменов

Как напомнил собеседник агентства, в 2024 году во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию был подписан меморандум о сотрудничестве в области научных исследований и логистики в полярных регионах. «Один из предметов этого соглашения — проведение совместных исследований, в том числе в рамках участия в экспедициях нашей научной ледостойкой самодвижущейся платформы “Северный полюс”. На сегодняшний день представители Индии не участвовали в этих исследованиях, но как раз это сейчас прорабатывается, ведутся переговоры», — рассказал он.