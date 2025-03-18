Эксперт Данькин: сотрудничество РФ и Индии в Арктике требует расширения научных обменов

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 марта. /ТАСС/. Россия и Индия заинтересованы в развитии сотрудничества в арктическом регионе и должны развивать научные и гуманитарные обмены. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин.
По его словам, на этом этапе развития российско-индийских отношений в области освоения Арктики «важна общественная дипломатия, связи между научными, общественными, экспертными кругами».
Директор ПОРА отметил, что 19−20 марта в Нью-Дели состоится деловая и научная конференция «Северный форум — Индия», где принимающими сторонами выступают Международный фонд Вивекананды и Институт управления и устойчивого развития. «Эта встреча как раз нацелена на то, чтобы найти точки соприкосновения, обсудить развитие делового, научного, образовательного, культурного обмена», — указал он.
«Мы, будучи крупнейшим экспертным центром по изучению Арктики в России, будем предлагать индийским партнерам проведение совместных научных и аналитических исследований, реализацию просветительских и гуманитарных проектов. Мы будем приглашать коллег-экспертов, а также организовывать визиты подрастающего поколения, чтобы они тоже более глубоко погружались в арктическую тематику», — рассказал Данькин.
Как напомнил собеседник агентства, в 2024 году во время визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию был подписан меморандум о сотрудничестве в области научных исследований и логистики в полярных регионах. «Один из предметов этого соглашения — проведение совместных исследований, в том числе в рамках участия в экспедициях нашей научной ледостойкой самодвижущейся платформы “Северный полюс”. На сегодняшний день представители Индии не участвовали в этих исследованиях, но как раз это сейчас прорабатывается, ведутся переговоры», — рассказал он.
По словам Данькина, руководство российского Антарктического и Арктического научно-исследовательского института посещало Индию, чтобы обсудить реализацию в ближайшее время совместных проектов. «Возможно, уже в следующем цикле, потому что сейчас платформа находится на исследовательском задании в Арктике», — указал он.
Северный форум.
Северный форум — международная неправительственная организация, объединяющая глав северных регионов. Форум рассматривается как инструмент расширения неполитического диалога между губернаторами северных регионов из разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций. В форум входят регионы РФ (Республика Саха (Якутия), Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Магаданская область, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа), штат Аляска (США), провинция Канвондо (Республика Корея). До 2013 года секретариат Северного форума располагался в крупнейшем городе Аляски Анкоридже, в настоящее время — в Якутске.