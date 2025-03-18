В минцифры региона рассказали, как проще записать ребенка в первый класс

Он сохранится в личном кабинете, и в день старта приема достаточно нажать «Отправить». Прием заявлений школами начнется до 1 апреля.
Таймер на Госуслугах покажет обратный отсчет до момента подачи. За день до старта приемной кампании вам придет напоминание.
При подаче заявления не нужно вручную вносить данные документов — они будут загружены автоматически из вашего личного кабинета.
«Идти в школу с оригиналами документов не нужно, если записывались на Госуслугах. Вас могут попросить принести только документы о льготном зачислении или те, что нельзя подтвердить онлайн», — рассказали в ведомстве.