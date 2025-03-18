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В минцифры региона рассказали, как проще записать ребенка в первый класс

Ростовская область, 18 марта 2025. DON24.RU. В минцифры Ростовской области рассказали, как проще записать ребенка в первый класс и не стоять в очереди. Для начала необходимо заполнить черновик заявления заранее на Госуслугах.

Источник: Don24.ru

Он сохранится в личном кабинете, и в день старта приема достаточно нажать «Отправить». Прием заявлений школами начнется до 1 апреля.

Таймер на Госуслугах покажет обратный отсчет до момента подачи. За день до старта приемной кампании вам придет напоминание.

При подаче заявления не нужно вручную вносить данные документов — они будут загружены автоматически из вашего личного кабинета.

«Идти в школу с оригиналами документов не нужно, если записывались на Госуслугах. Вас могут попросить принести только документы о льготном зачислении или те, что нельзя подтвердить онлайн», — рассказали в ведомстве.