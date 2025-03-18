Омичам раскрыли историю советских муралов на фасаде дома с вывеской «Радость»

В омском Музее имени Врубеля на выставке «Парад премьер» рассказали об истории советских муралов «Радость» и «Материнство», украшающих магазин «Радость». Хранитель фонда советской графики музея Светлана Изотенко поделилась интересными фактами об этих произведениях.
Как выяснил «Вечерний Омск», архитектором дома с магазином «Радость» был Анвербек Юмакаев, известный своими модернистскими зданиями. Изначально на этом месте планировался второй дом со шпилем, чтобы создать архитектурный ансамбль у Ленинградского моста. Однако в 1955 году в СССР вышло постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, что изменило планы. Фасады зданий стали более рациональными, освободились плоскости, которые требовали заполнения. Так в 60−70-е годы получило развитие монументально-декоративное искусство. Панно «Юность» и «Материнство» стали первым опытом применения этого искусства на фасадах зданий в Омске. Автором двухчастной композиции был Николай Третьяков.
После сдачи дома в 1962 году работы художников подверглись критике за схематичный язык и утрированные формы. Партийное руководство также критиковало их, но Третьякову удалось отстоять свою позицию. Как показало время, художник точно уловил художественный язык 60-х годов. Искусствоведы и публика признают ценность этих муралов. В 2017 году, когда планировался ремонт фасада здания, жители Омска организовали кампанию по сохранению панно «Юность» и «Материнство».