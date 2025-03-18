Омичам раскрыли историю советских муралов на фасаде дома с вывеской «Радость»

Как выяснил «Вечерний Омск», архитектором дома с магазином «Радость» был Анвербек Юмакаев, известный своими модернистскими зданиями. Изначально на этом месте планировался второй дом со шпилем, чтобы создать архитектурный ансамбль у Ленинградского моста. Однако в 1955 году в СССР вышло постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, что изменило планы. Фасады зданий стали более рациональными, освободились плоскости, которые требовали заполнения. Так в 60−70-е годы получило развитие монументально-декоративное искусство. Панно «Юность» и «Материнство» стали первым опытом применения этого искусства на фасадах зданий в Омске. Автором двухчастной композиции был Николай Третьяков.