В Новосибирске худрук НГДТ Сергей Афанасьев стал профессором

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев стал профессором. Учёное звание знаменитому режиссёру и преподавателю присвоено приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НГДТ.
Заслуженный деятель искусств РФ, создатель и бессменный художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев окончил Кемеровский государственный институт культуры в 1979 году, а в 1989 году — Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «Режиссер драматического театра».
Его усилиями Новосибирское театральное училище получило статус института, в котором с 2004 по 2010 годы Сергей Афанасьев работал ректором, а затем был избран президентом вуза.
Благодаря его личному вкладу институт получил право обучать режиссёров драмы, и на сегодняшний день это единственный вуз за Уралом, имеющий лицензию на подготовку по специальности «Режиссура театра».
Сергей Николаевич преподает на кафедре актерского мастерства и режиссуры, руководит актерско-режиссерским курсом, а его выпускники работают по специальности в театрах Новосибирска и по всей России.
С присвоением звания профессора Сергея Афанасьева поздравил коллектив НГДТ и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в новосибирском театре запретили дарить цветы артистам на сцене.