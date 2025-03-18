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В Новосибирске худрук НГДТ Сергей Афанасьев стал профессором

Учёное звание режиссёру и преподавателю присвоено приказом федерального министерства науки и высшего образования.

Источник: Соцсети

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев стал профессором. Учёное звание знаменитому режиссёру и преподавателю присвоено приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НГДТ.

Заслуженный деятель искусств РФ, создатель и бессменный художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев окончил Кемеровский государственный институт культуры в 1979 году, а в 1989 году — Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «Режиссер драматического театра».

Его усилиями Новосибирское театральное училище получило статус института, в котором с 2004 по 2010 годы Сергей Афанасьев работал ректором, а затем был избран президентом вуза.

Благодаря его личному вкладу институт получил право обучать режиссёров драмы, и на сегодняшний день это единственный вуз за Уралом, имеющий лицензию на подготовку по специальности «Режиссура театра».

Сергей Николаевич преподает на кафедре актерского мастерства и режиссуры, руководит актерско-режиссерским курсом, а его выпускники работают по специальности в театрах Новосибирска и по всей России.

С присвоением звания профессора Сергея Афанасьева поздравил коллектив НГДТ и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в новосибирском театре запретили дарить цветы артистам на сцене.