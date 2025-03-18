В Новосибирске худрук НГДТ Сергей Афанасьев стал профессором

Заслуженный деятель искусств РФ, создатель и бессменный художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев окончил Кемеровский государственный институт культуры в 1979 году, а в 1989 году — Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «Режиссер драматического театра».