Мэр Омска контролирует ситуацию с паводком в городе

Мэр Омска Сергей Шелест взял под контроль ситуацию с паводком в городе. Он дал указание главе Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову, а также руководителям округов оперативно реагировать на обращения граждан.
По информации мэра, в условиях активного таяния снега приоритетом стало откачивание воды с различных участков города. В последние сутки было откачано 273,6 кубометра воды, а с начала работ общий объем достиг 285,6 кубометров.
Работы продолжаются на ключевых улицах, таких как проспект Карла Маркса, улицы Пушкина, Маяковского, 10 лет Октября, а также на Взлётной и многих других.
Кроме того, специалисты активно занимаются вывозом снега из города. Ведутся работы по раздвижке снежных масс, механизированному подметанию, а также очистке тротуаров и общественных площадей. В текущий момент в эти операции вовлечены 183 единицы техники и 142 работника.