Мэр Омска контролирует ситуацию с паводком в городе

Кроме того, специалисты активно занимаются вывозом снега из города. Ведутся работы по раздвижке снежных масс, механизированному подметанию, а также очистке тротуаров и общественных площадей. В текущий момент в эти операции вовлечены 183 единицы техники и 142 работника.