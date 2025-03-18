Нечищеная и пустая площадь «Город воинской славы» выглядит уныло в Хабаровске: фото

Она знаменита своей стелой и тумбами, которые хранят память о героическом прошлом города. Рельефные изображения на этих сооружениях рассказывают об основании Хабаровска и о том, как его жители участвовали в Великой Отечественной войне — как на линии фронта, так и в тылу.