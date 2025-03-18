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Нечищеная и пустая площадь «Город воинской славы» выглядит уныло в Хабаровске: фото

В Хабаровске не так много площадей, но одна из них особенно выделяется — площадь «Город воинской славы».

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Она знаменита своей стелой и тумбами, которые хранят память о героическом прошлом города. Рельефные изображения на этих сооружениях рассказывают об основании Хабаровска и о том, как его жители участвовали в Великой Отечественной войне — как на линии фронта, так и в тылу.

Здесь часто проводятся впечатляющие своей красотой победные вальсы и патриотические флешмобы. Однако сейчас, в середине марта, когда на улице лежит снег, на площади можно увидеть лишь серые сугробы и пустынность. В свете фонарей она выглядит особенно безжизненно.