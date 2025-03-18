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Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде в Челябинской области 19 марта

Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде в Челябинской области 19 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 60% 760 мм рт. ст. +6°

Гидрометцентр России ввел в регионе желтый код.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.

«Период предупреждения — с 20 часов 18 марта до 11 часов 19 марта. Основание: ночью и утром местами туман. Период предупреждения: с 20 часов 18 марта до 20 часов 19 марта. Основание: на севере гололед, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах — гололедица, местами — сильная. Местами сильный снег», — говорится в комментарии.