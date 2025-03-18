Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде в Челябинской области 19 марта

Гидрометцентр России ввел в регионе желтый код.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.
«Период предупреждения — с 20 часов 18 марта до 11 часов 19 марта. Основание: ночью и утром местами туман. Период предупреждения: с 20 часов 18 марта до 20 часов 19 марта. Основание: на севере гололед, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах — гололедица, местами — сильная. Местами сильный снег», — говорится в комментарии.