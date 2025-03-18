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Что будет с платными парковками в Астане, рассказали в акимате

В Астане завершается процесс передачи платных парковок под государственный контроль. Как сообщил заместитель акима Ерсин Отебаев, соглашение уже подписано и к лету парковочная система столицы будет полностью находиться в ведении государства, передает Tengri Auto.

Источник: Парковочное пространство Астаны

Сейчас идет процедура перехода. Мы планируем завершить работу до начала лета.

сообщил Отебаев во время очередной сессии маслихата

Реформа включает установку камер, введение новой системы администрирования и эвакуации автомобилей. В первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных районов столицы.

На первоначальном этапе Центр организации дорожного движения, наша компания, начнет активно прорабатывать пустующие парковочные пространства. Мы разделили парковочные зоны на три категории, и в первую очередь будут отрабатываться наиболее густонаселенные районы. Будет проведена работа по администрированию: установят камеры, внедрят систему эвакуации автомобилей. Управлением платными парковками займется государственная компания.

пояснил Ерсин Отебаев