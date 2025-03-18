Что будет с платными парковками в Астане, рассказали в акимате

На первоначальном этапе Центр организации дорожного движения, наша компания, начнет активно прорабатывать пустующие парковочные пространства. Мы разделили парковочные зоны на три категории, и в первую очередь будут отрабатываться наиболее густонаселенные районы. Будет проведена работа по администрированию: установят камеры, внедрят систему эвакуации автомобилей. Управлением платными парковками займется государственная компания.