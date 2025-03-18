В Новосибирске будущие торговцы Хилокского начали бронировать места

В Новосибирске жители микрорайона «Палласа» пытаются помешать строительству оптового рынка в их спальном микрорайоне. Однако торговцы уже бронируют места на Хилокском. Об этом пишет портал Infopro54.
По словам одного из таких торговцев, он хочет забронировать место на оптовом плодовоовощном рынке. Более того, мужчина намерен «вырубить этот страшный лес» неподалеку. Несмотря на то, что жители против, чтобы в центре был массива был рынок со стихийными свалками, крысами и тараканами, мужчина просто улыбнулся.
Местные боятся, что их спокойной жизни пришел конец. Новосибирцы массово отправляют обращения против «оптовки» губернатору области, в мэрию и на портал «Решаем вместе». Также обращения были направлены депутатам горсовета, закрепленным за Кировским районом.
Более того, оказалось, что этот земельный участок выставили на продажу за 85 млн рублей. Один из жителей связался с агентством, где ему заявили, что в аренду участок не сдают и никаких проектов по участку на данный момент нет.