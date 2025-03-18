В Новосибирске будущие торговцы Хилокского начали бронировать места

По словам одного из таких торговцев, он хочет забронировать место на оптовом плодовоовощном рынке. Более того, мужчина намерен «вырубить этот страшный лес» неподалеку. Несмотря на то, что жители против, чтобы в центре был массива был рынок со стихийными свалками, крысами и тараканами, мужчина просто улыбнулся.