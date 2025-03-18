Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро «Народное Ополчение»

«Новая станция метро “Народное Ополчение” на Рублево-Архангельской линии — визуальная концепция утверждена. По деталям и колористическим решениям она будет напоминать оформление первых станций метрополитена. Так, вдоль платформы расположат два ряда колонн со встроенной подсветкой, образующих своды. Похожий прием можно увидеть на “Кропоткинской”, построенной еще в 1935 году», — написал Собянин.
Мэр также уточнил, что в дизайне станции будут преобладать серые и красные цвета, а все материалы отделки — отечественного производства.
«Станция будет неглубокого заложения с двумя вестибюлями и выходами на ул. Демьяна Бедного, а также к проспекту Маршала Жукова. Южный вестибюль соединят пересадкой с одноименной станцией БКЛ», — также сообщил он.
Собянин добавил, что в настоящее время готовность объекта составляет 55%.