Более 21 тысячи первоклашек сядут за парты в этом году в Приморье

По данным краевого Минздрава, запись в школу будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. На первом этапе заявления будут принимать заявления по прописке и от имеющих преимущество. На втором этапе заявления будут приниматься по наличию свободных мест.