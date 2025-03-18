Более 21 тысячи первоклашек сядут за парты в этом году в Приморье

В апреле начнется запись маленьких приморцев в первые классы. По предварительным данным, в этом году впервые за парты сядут более 21 тысячи детей. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
По данным краевого Минздрава, запись в школу будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. На первом этапе заявления будут принимать заявления по прописке и от имеющих преимущество. На втором этапе заявления будут приниматься по наличию свободных мест.
Министр образования Приморья Эльвира Шамонова уточнила, что записать своего первоклассника в школу родители могут лично, заказным письмом с уведомлением о вручении и через портал Госуслуг — здесь же можно найти список необходимых для подачи заявления документов.
Добавим, что в прошлом учебном году впервые в школу пошли 20 577 ребят.