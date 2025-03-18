В Казани свирепствует измененный штамм гриппа

По словам главного инфекциониста Минздрава Татарстана Халита Хаертынова, грипп начинается остро, с высокой температуры, головной боли и боли в глазах. Затем появляются кашель и быстро нарастающие симптомы интоксикации. Это с большой вероятностью грипп, но для подтверждения диагноза требуются лабораторные исследования.