В Казани свирепствует измененный штамм гриппа

В отличие от привычного сезонного гриппа, проявляющегося температурой и слабостью, новый штамм чреват тяжелыми последствиями. Одним из самых опасных является инфекционно-токсический шок, характеризующийся внезапным снижением температуры тела и обмороком. Кроме того, часто развивается пневмония.
В столичных больницах уже регистрируют госпитализации пациентов, не сумевших самостоятельно справиться с вирусом. Основной поток больных принимает горбольница № 7.
По словам главного инфекциониста Минздрава Татарстана Халита Хаертынова, грипп начинается остро, с высокой температуры, головной боли и боли в глазах. Затем появляются кашель и быстро нарастающие симптомы интоксикации. Это с большой вероятностью грипп, но для подтверждения диагноза требуются лабораторные исследования.
Среди тяжелых проявлений гриппа специалист отметил дыхательную недостаточность, сопровождающуюся ощущением нехватки воздуха и учащенным дыханием, что указывает на необходимость обращения за медицинской помощью, вплоть до госпитализации.
В группе риска — непривитые, дети, пожилые и горожане с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания.