В Башкирии на реке Юрюзань взорвали лед

В Башкирии продолжаются взрывные работы на реках, где существует угроза образования ледовых заторов. Как сообщил председатель госкомитете по ЧС Кирилл Первов, сегодня, 18 марта, утром взрывы прозвучали на реке Юрюзань в районе деревни Чулпан Салаватского района.
Спасатели госкомитета оказывают помощь военным специалистам. После завершения работ на этом участке команда взрывников и сотрудников ведомства переместится на северо-восток республики, где продолжит работы в Салаватском, Мечетлинском и Дуванском районах.
Кирилл Первов отметил, что взрывные работы направлены на разрушение ледового покрова, что помогает предотвратить образование заторов и снизить риск подтопления прибрежных территорий.
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