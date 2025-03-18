В Уфе работа автобусного маршрута № 218 находится на контроле

Как сообщается в официальном информационном канале транспортного обслуживания населения Уфы, 18 марта для исключения срывов обслуживания регулярных перевозок и обеспечения бесперебойной работы в условиях проведения открытого конкурса, согласно требованиям федерального закона и в соответствии с действующими нормами, временные карты выдали транспортному предприятию ООО «Кольцо».
Мера была принята для удовлетворения спроса на проезд до тех пор, пока не будут завершены регламентные процедуры открытого конкурса по определению постоянного перевозчика.
Также сообщается, что в связи с техническими моментами: обклейкой автобусов, документальным оформлением, сегодня утром были сорваны рейсы, за что в транспортном обслуживании принесли свои извинения. На данный момент на линии курсируют три транспортных средства и ведется работа по утверждению расписания.
Комплектование и увеличение автобусов на маршруте будет продолжено до конца марта.