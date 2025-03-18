В Уфе работа автобусного маршрута № 218 находится на контроле

Также сообщается, что в связи с техническими моментами: обклейкой автобусов, документальным оформлением, сегодня утром были сорваны рейсы, за что в транспортном обслуживании принесли свои извинения. На данный момент на линии курсируют три транспортных средства и ведется работа по утверждению расписания.