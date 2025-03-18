В Башкирии на участке Дюртюли — Ачит внедрят искусственный интеллект

Автомагистраль М-12 «Восток» соединяет Москву и Казань. В 2025 году планируется запустить движение на участке Дюртюли — Ачит, который станет продолжением М-12 на Урале. Протяжённость дороги составит 275 км, она пройдет через Башкортостан, Пермский край, Свердловскую область.
«Единый оператор» внедрит на башкирском участке систему управления движением с автоматическим распознаванием инцидентов, которая в режиме реального времени проинформирует водителей о препятствиях, ремонтных работах или ДТП и предупредит о необходимости перестроиться в другую полосу или изменить скоростной режим с помощью легко читаемых сообщений и знаков переменной информации на информационных табло. Передовые системы взимания платы определят номера, типы и класс автомобилей, а также позволят оплатить проезд разными удобными способами.
«Трасса М-12 — крупнейший дорожный проект в нашей стране, и мы стремимся сделать её примером современной скоростной дороги, построенной с применением новейших технологий. Передовые “умные” системы, которыми оборудуют магистраль, будут способствовать повышению безопасности, экономии времени в пути и снижению расходов на логистику. Надеемся, что открытие участка Дюртюли — Ачит станет мощным стимулом развития и сотрудничества двух крупных экономических центров — Башкирии и Урала», — сказала заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации ГК «Автодор» Виктория Эркенова.
«Широкая вариативность продуктов концерна позволяет нам быть гибкими и комплексно подходить к реализации проектов, используя наиболее подходящие решения или их сочетания для большей результативности. Системы управления движением, взимания платы, весогабаритный контроль — все эти запроектированные на Дюртюли — Ачит технологические решения уже показали свою эффективность на ЦКАД и М-12, делая поездки миллионов водителей более комфортными и безопасными», — отметил генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.
Добавим, скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай», которая к 2030 году протянется через всю страну от Москвы до Владивостока.