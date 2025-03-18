В Башкирии на участке Дюртюли — Ачит внедрят искусственный интеллект

«Широкая вариативность продуктов концерна позволяет нам быть гибкими и комплексно подходить к реализации проектов, используя наиболее подходящие решения или их сочетания для большей результативности. Системы управления движением, взимания платы, весогабаритный контроль — все эти запроектированные на Дюртюли — Ачит технологические решения уже показали свою эффективность на ЦКАД и М-12, делая поездки миллионов водителей более комфортными и безопасными», — отметил генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.