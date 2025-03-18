Во Владивостке введут ограничения для маломерных судов в бухте Улисс

Во Владивостоке с 1 мая 2025 года в бухте Улисс вводятся строгие ограничения для маломерных судов. В связи с использованием акватории Тихоокеанским флотом и необходимостью обеспечения безопасности навигации военных кораблей, администрация города призывает собственников и арендаторов маломерных судов самостоятельно организовать вывоз своих судов с побережья, сообщает ИА PrimaMedia.
С апреля 2025 года также будет запрещено возвращение маломерных судов на территорию бухты Улисс после выхода в плавание. Эти меры приняты для обеспечения безопасности и соблюдения закона в сфере обороны и безопасности страны.
Городская администрация просит владельцев и арендаторов с пониманием отнестись к данным ограничениям и подготовиться к изменениям.