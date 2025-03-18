Осуждённая за убийство сына пермячка Шатова намерена обжаловать приговор

Пермячка Шатова, которая убила и спрятала в чемодане тело сына, намерена обжаловать приговор, сообщает корреспондент perm.aif.ru.
Об этом после оглашения приговора сообщил адвокат осуждённой женщины. По мнению юриста, итоговое решение суда чрезмерно сурово, учитывая имеющиеся обстоятельства. Мужчина также рассказал, что последнее слово, с которым Шатова выступила в суде во время предыдущего заседания, было написано женщиной самостоятельно.
Корреспонденту perm.aif.ru адвокат также рассказал, что в апелляционной жалобе защита планирует указать на необходимость пересмотра психолого-психиатрической экспертизы. Тем не менее, юрист отмечает, что на практике убедить суд назначить новую экспертизу достаточно сложно.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на оглашение приговора пермячке не пришёл её отец — дедушка убитого мальчика. Именно его внук был найден мёртвым в чемодане в центре Перми в июле 2024 года. После обнаружения задушенного и изрезанного ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемой по которому стала мать мальчика Ирина Шатова. 18 марта в Пермском краевом суде женщине был озвучен приговор — ей было назначено 18 лет лишения свободы в колонии общего режима.