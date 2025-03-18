Осуждённая за убийство сына пермячка Шатова намерена обжаловать приговор

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на оглашение приговора пермячке не пришёл её отец — дедушка убитого мальчика. Именно его внук был найден мёртвым в чемодане в центре Перми в июле 2024 года. После обнаружения задушенного и изрезанного ребёнка было возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемой по которому стала мать мальчика Ирина Шатова. 18 марта в Пермском краевом суде женщине был озвучен приговор — ей было назначено 18 лет лишения свободы в колонии общего режима.