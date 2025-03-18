В Астрономическом бастионе в Калининграде откроют музеи, рестораны и каток

«С высокой вероятностью мы откроем в бастионе два музея и два ресторана, но какие — пока держим в секрете… …Еще одна идея — это сделать пространство, где можно “поселить” калининградские локальные бренды — начиная от хомлинов (которые там уже есть и, надеюсь, будут), заканчивая марципаном, сыром, сувенирами и многим другим. Ну и, конечно, у нас будет каток зимой. Такой прям, в лучших традициях “Севкабеля” и “Новой Голландии”: с глинтвейном, гирляндами и музыкой», — поделился планами предприниматель.