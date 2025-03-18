Путин поздравил участников акции «Сад памяти»

«Уважаемые друзья! Сегодня город-герой Севастополь вновь торжественно открывает традиционную международную акцию “Сад памяти”, которая в нынешнем году посвящается 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Важно, что эта благородная и по-настоящему вдохновляющая инициатива объединяет людей разных поколений. В память о погибших героях они высаживают в родных городах и посёлках молодые деревья, которые в будущем станут цветущими парками, садами, скверами», — говорится в телеграмме.