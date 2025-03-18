Жителей улицы Тюленина перепугал промышленный альпинист, работающий на седьмом этаже

Неравнодушные граждане вызвали сотрудников МАСС, но ситуация развернулась иначе.
Сегодня сотрудники МАСС выезжали на улицу Тюленина, где, по словам очевидцев, промышленный альпинист, находившийся на уровне седьмого этажа, звал на помощь.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что мужчина 1998 года рождения самостоятельно спускался вниз. Он объяснил, что произошло следующее: в начале спуска ему показалось, что одна из веревок ослаблена. Он крикнул своим напарникам на крыше, чтобы они проверили снаряжение, и немного запаниковал.
Очевидцы на земле приняли его крики за призыв о помощи и вызвали спасателей. Когда коллеги на крыше проверили веревки и убедились, что с ними все в порядке, мужчина самостоятельно спустился на землю, где спасатели осмотрели его альпинистское снаряжение, которое оказалось исправным. Мужчину также осмотрели врачи скорой помощи, с ним все в порядке.
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