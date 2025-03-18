Жителей улицы Тюленина перепугал промышленный альпинист, работающий на седьмом этаже

Очевидцы на земле приняли его крики за призыв о помощи и вызвали спасателей. Когда коллеги на крыше проверили веревки и убедились, что с ними все в порядке, мужчина самостоятельно спустился на землю, где спасатели осмотрели его альпинистское снаряжение, которое оказалось исправным. Мужчину также осмотрели врачи скорой помощи, с ним все в порядке.