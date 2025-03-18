В Омской области возросло число закрытых на карантин классов

Полностью закрыты на карантин лицей № 53 и школа № 141. Администрации учебных заведений принимают решение о закрытии класса или группы, если более 20% учеников отсутствуют по болезни. В течение прошлой недели число карантинных классов увеличилось на 42, а количество карантинных групп в детских садах немного снизилось — на 6. Ситуация остаётся напряжённой, и родителям стоит следить за здоровьем своих детей.