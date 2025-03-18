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В Омской области возросло число закрытых на карантин классов

В Омске наблюдается увеличение числа классов и групп, закрытых на карантин из-за ОРВИ в школах и детских садах.

Источник: РИА "Новости"

Вопреки ожиданиям, погода не помогла улучшить ситуацию — с приходом тепла она только усугубилась. По данным департамента образования мэрии Омска, на начало текущей недели на карантин закрыты 374 класса в 78 школах и 110 групп в 62 детских садах.

Полностью закрыты на карантин лицей № 53 и школа № 141. Администрации учебных заведений принимают решение о закрытии класса или группы, если более 20% учеников отсутствуют по болезни. В течение прошлой недели число карантинных классов увеличилось на 42, а количество карантинных групп в детских садах немного снизилось — на 6. Ситуация остаётся напряжённой, и родителям стоит следить за здоровьем своих детей.