В Казани объяснили перебои с транспортными приложениями работой РЭБ

Жителям Казани разъяснили, почему некоторые автобусные маршруты не появляются в транспортных приложениях — их сигнал блокируется оборудованием радиоэлектронной борьбы. Об этом городская мэрия сообщила в соцсетях.
Один из жителей Казани выразил недовольство тем, что автобусы курсируют без видимости на навигационных платформах. В качестве примера он упомянул маршруты № 28, 28а и 74, на которых ходит по крайней мере по одному автобусу, но на картах они отсутствуют. Отметим, что жители Казани регулярно сообщают о проблемах с геолокацией после атак беспилотников. Особенно часто с подобными сложностями сталкиваются обитатели северных районов города.
В казанской мэрии уточнили, что наблюдение за движением автобусов через приложения невозможно, так как работа спутниковой навигации на борту транспортных средств подавляется радиоэлектронными средствами.