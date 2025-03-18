В Казани объяснили перебои с транспортными приложениями работой РЭБ

Один из жителей Казани выразил недовольство тем, что автобусы курсируют без видимости на навигационных платформах. В качестве примера он упомянул маршруты № 28, 28а и 74, на которых ходит по крайней мере по одному автобусу, но на картах они отсутствуют. Отметим, что жители Казани регулярно сообщают о проблемах с геолокацией после атак беспилотников. Особенно часто с подобными сложностями сталкиваются обитатели северных районов города.