«Родственников насторожила регулярная покупка препаратов». Белорус покупал лекарства, собственноручно заполняя рецепты на них

Говорится, что рецептурные бланки, которые были выписаны на других лиц, изъяли для проведения экспертизы. Специалист подтвердил предположения милиции: записи на лицевых сторонах рецептов были сделаны пинчанином. Также удалось установить, что указанные записи были сделаны мужчиной в необычном состоянии, «которое носит относительно постоянный характер и может быть обусловлено синдромом зависимости от алкоголя».