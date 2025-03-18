«Родственников насторожила регулярная покупка препаратов». Белорус покупал лекарства, собственноручно заполняя рецепты на них

Белорус сам заполнял рецепты и покупал препараты, выписываемые только врачом. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что 37-летний житель Пинска для того, чтобы постоянно покупать медпрепараты, которые выписываются только врачом, собственноручно выписывал рецепты на препараты и ставил печать. Однако подобное продлилось недолго.
В ведомстве обратили внимание на то, что в милицию поступила информация о покупке мужчиной в аптеках Пинска лекарств по поддельным рецептам.
«Родственников насторожила регулярная покупка препаратов членом семьи», — уточнили в ГКСЭ.
Белорус сам заполнял рецепты и покупал препараты, выписываемые только врачом. Фото: sudexpert.gov.by.
Говорится, что рецептурные бланки, которые были выписаны на других лиц, изъяли для проведения экспертизы. Специалист подтвердил предположения милиции: записи на лицевых сторонах рецептов были сделаны пинчанином. Также удалось установить, что указанные записи были сделаны мужчиной в необычном состоянии, «которое носит относительно постоянный характер и может быть обусловлено синдромом зависимости от алкоголя».
Сам фигурант рассказал, что в конце 2024 года купил бланки медицинских рецептов и врачебную печать. Он добавил, что все указанное заказал у неизвестного в интернете.
Ранее МВД сказало, что руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч.
Тем временем судмедэксперты помогли белоруске установить родство ребенка после смерти мужчины: «В официальном браке не состояли».
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