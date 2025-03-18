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Незадекларированные насосы из Турции тайно доставили в порт Ростова-на-Дону

Нелегальные насосы нашли на теплоходах в порту Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В порту Ростова-на-Дону во время проверки одного из теплоходов, прибывших из турецкого порта Мерсин, нашли нелегальное оборудование. После этого было возбуждено административное дело, говорится на сайте Южного таможенного управления.

Как выяснилось, речь идет об электрическом водяном насосе иностранного производства. Эту технику не указали в декларации.

— Такое же нарушение зафиксировали несколько дней назад на другом судне из порта Самсун. В отношении перевозчиков и капитанов обоих судов возбуждены административные дела. Нарушителям грозят штрафы или конфискация оборудования, — уточняют в таможенном управлении.

Добавим, всего с начала 2025 года сотрудники таможенного поста в донской столице завели 18 административных дел.